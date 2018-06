AGRIGENTO. Un’altra multa da 600 euro e la conferma che gli incivili purtroppo continuano a non demordere.

Le telecamere comunali hanno “pizzicato” nuovi lanciatori seriali. Un uomo a bordo di un camion ha scaricato una serie di rifiuti nella zona dell’isola ecologica di Fontanelle. (

Il Comunicato: Ancora sanzioni elevate ad incivili da parte della speciale Squadra di Vigilanza Ambientale della Polizia Locale di Agrigento che nei pressi di Fontanelle ha intercettato un camion dal quale sono stati scaricati e abbandonati in una discarica, sacchi della spazzatura. Grazie ad una telecamera a lunga gittata, che ha ripreso tutte le mosse del camionista, i Vigili Urbani sono riusciti a risalire al proprietario del mezzo che è stato pesantemente sanzionato. Gli Atti sono poi anche stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria e il trasgressore ora rischia il sequestro del mezzo per l’ipotesi di reato di inquinamento ambientale. La vigilanza ambientale effettuata dal Comando della Polizia Locale prosegue ormai ininterrotamente non solo con appostamenti e l’utilizzo di telecamere ma anche con travestimenti e sorveglianza a distanza di alcuni siti dove abitualmente alcuni incivili vanno a depositare i rifiuti incuranti delle norme sulla differenziata e contribuendo ad aumentare il degrado. In allegato il video-filmato del camionista sorpreso a scaricare sacchi della spazzatura nei pressi di Fontanelle.

Ultima modifica: 30 giugno 2018