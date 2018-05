Scoppia una lite tra due ospiti non registrati in albergo: denunciato albergatore

La polizia è intervenuta in un albergo agrigentino per sedare gli animi a causa di una lite che era scoppiata da due ospiti. I clienti però, stando a quello che scrive La Sicilia, non erano stati registrati e i nominativi, di questi, come di altri clienti, non erano stati caricati nel portale online collegato con la Questura di Agrigento. Per questo l’albergatore è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per omissione di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Il “Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza” prevede infatti l’obbligo, per i gestori delle strutture ricettive, di comunicare alla Questura di competenza, i nominativi delle persone, che vi prendono alloggio, e da tempo è stata definita la trasmissione dei dati via telematica.

Ultima modifica: 12 maggio 2018