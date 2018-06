AGRIGENTO. Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio a San Leone. A scontrarsi una Panda ed uno scooter. Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore, un ragazzo, che per precauzione è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto la squadra antinfortunistica della polizia locale di Agrigento che ha eseguito i rilievi. La dinamica dello scontro non è chiara.

