Due persone sono rimaste ferite a causa di un incidente verificatosi intorno alle 6,30 di questa mattina sulla Strada Statale 640 (tratto compreso tra Maddalusa e primo svincolo per Porto Empedocle). Due auto per cause ancora da accertare si sono scontrate violentemente. Sul posto oltre i mezzi del 118 gli agenti della polizia stradale che dovranno stabilire le dinamiche del sinistro.

Ultima modifica: 17 giugno 2018