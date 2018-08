Scontro auto moto: grave 16enne, ferita coetanea

Una sedicenne si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale alquanto grave avvenuto intorno alle 22,30 nelle immediate vicinanze della centrale Enel di Porto Empedocle.

La ragazzina viaggiava a bordo di un ciclomotore insieme ad una sua coetanea (che ha riportato ferite meno gravi) quando per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Fiat Tipo.

Immediati i soccorsi con gli agenti del Commissariato di Polizia e le ambulanze del 118.

La sedicenne è stata subito trasportata in ospedale dove i medici, vista la situazione difficile, hanno immediatamente sottoposta a rianimazione. Le sue condizioni sono critiche.

