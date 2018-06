Scomparso un gelese di 48 anni: la famiglia cerca attivamente Antonio Tasca

SAN CATALDO. Da domenica scorsa non si hanno più notizie di Antonio Tasca, gelese di 48 anni che prima della scomparsa era ricoverato al Cta di San Cataldo in via Forlanini. Alle 20 di domenica si sono perse le tracce dell’uomo che con se non aveva né soldi né documenti né telefono cellulare.

Al momento della scomparsa indossava un paio di jeans ed una polo bluette a righe. La famiglia lo sta cercando attivamente. La struttura sanitaria dove era ricoverato ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri.

Chiunque avesse visto quest’uomo o lo dovesse incontrare da qualche parte può allertare il 112.

Ultima modifica: 26 giugno 2018