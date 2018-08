Scomparsa di Gessica, setacciato il Consoda ed interrogati gli amici

Le unità cinofile dei carabinieri hanno «setacciato» le campagne attorno alla città di Favara, in prossimità della zona «Conso». Si cerca una giovane di 27 anni, Gessica Lattuca di cui non si hanno più notizie dallo scorso 12 agosto. Una ventina di militari dell’Arma sono stati impegnati, per tutta la giornata, a setacciare le campagne circostanti l’abitato. Nelle attività di perlustrazione, i Carabinieri sono stati anche coadiuvati dall’alto, con un elicottero che ha sorvolato la zona. Le operazioni di ricerca, al momento, hanno dato esito negativo: da giorni procedono le indagini, anche con interrogatori ad amici e parenti della giovane, ma la scomparsa della ventisettenne appare ancora avvolta da un’aurea di mistero. Dal giorno della sua scomparsa si susseguono appelli disperati da parte della famiglia per ritrovarla e riportarla a casa sana e salva. Tanto che gli stessi carabinieri, in un comunicato diffuso dal comando provinciale di Agrigento hanno lanciato un invito, in caso di possibile avvistamento della donna, a contattare tempestivamente il “112” o i Carabinieri della Tenenza di Favara. L’attività di ricerca dei Carabinieri della Tenenza di Favara e del Comando Provinciale di Agrigento prosegue incessantemente, coordinata dalla locale Prefettura, nell’ambito del Piano provinciale di ricerche. E’ alta un metro e 62, bionda e con occhi verdi. Al momento della scomparsa indossava una camicetta turchese e pantacollant di colore blu, l’ultimo avvistamento è stato fatto in via Umberto a Favara. Sul suo profilo facebook Gessica scrive: “Sono felice con i miei figli – vi amo vita mia”. E’ madre di 4 bambini, di cui tre avuti con Filippo Russotto, zio di Gerlando, arrestato dopo le rivelazioni del neo pentito favarese Mario Rizzo per un tentato omicidio in Belgio. Questo accostamento fa temere qualcosa di peggio: quello che sembrava quindi un semplice e banale allontanamento volontario potrebbe nascondere, in realtà, dell’altro. Un caso di Lupara bianca? L’ipotesi che la sparizione possa rientrare in queste dinamiche della malavita siciliana ancora non è assodata, quello che è certo è che una mamma di quattro bambini giovanissima manca all’appello da troppi giorni e bisogna assolutamente trovarla, con ogni mezzo. I militari della Tenenza di Favara hanno raccolto la denuncia il 14 agosto scorso e da allora hanno avviato le ricerche nei luoghi abitualmente frequentati dalla giovane donna. A cercare Gessica non sono solo i familiari. Tanti gli appelli sui social, dove la ricerca di Gessica Lattuca è cominciata prima del trascorrere delle 48 ore previste per lanciare l’allarme ufficiale. “Tutti ti stiamo cercando – posta una sua amica – ma dove sei finita. Un raggio di sole come te, il sorriso che avevi in bocca non te lo poteva togliere nessuno. Ti stiamo aspettando tutti “bella me”, dacci un segnale e dicci che stai bene e che presto tornerai. Aspettiamo tutti la tua chiamata con ansia. Tua mamma ti sta ancora aspettando, i bambini chiedono di te. Filippo ti sta aspettando. Ti stiamo aspettando tutti bella. Siamo qui: qualsiasi cosa succeda noi siamo con te, manchi tanto. Tutta Favara ti cerca. Mancano le tue risate le tue battute. Ce la faremo a trovarti “bella me”. “Aiutateci a ritrovarla. Vi preghiamo di contattare suo fratello Enzo Lattuca o i carabinieri” – si legge sui social della famiglia Lattuca, letteralmente in angoscia per una sparizione davvero misteriosa. Del caso si occuperà anche la trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto” che sul proprio sito ha inserito questa descrizione: “Domenica 12 agosto, intorno alle 21 è stata vista da alcuni parenti allontanarsi da una casa di famiglia verso un’area denominata Conso. Non è più rientrata e da quel momento di lei non si hanno notizie. Ha con sé il cellulare, che risulta spento”. La scomparsa di Gessica è diventato un caso nazionale con numerosi media che si sono occupati della vicenda.

Ultima modifica: 23 agosto 2018