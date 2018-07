Sciacca: Ztl in centro storico, si parte questo fine settimana

Scatta questa sera la Ztl, la Zona a Traffico Limitato, nel centro storico di Sciacca. È quanto comunicano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Polizia Municipale Paolo Mandracchia.

“La Ztl – spiegano il sindaco Valenti e l’assessore Mandracchia – sarà avviata a partire da questo fine settimana e proseguirà per tutto il periodo estivo nel tradizionale circuito veicolare del centro storico. Si parte questa sera, dalle 20 e fino a mezzanotte. Stesso orario di chiusura al traffico veicolare per sabato 14 e domenica 15 luglio. La Ztl sarà poi attivata in tutti i fine settimana del mese. Ad agosto, invece, la Ztl sarà attivata tutti i giorni del mese e si protrarrà fino agli eventi dei primi giorni di settembre”.

Ultima modifica: 13 luglio 2018