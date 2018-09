Sciacca, parametri dell’acqua conformi 

Girgenti Acque S.p.A. comunica che i campioni d’acqua, prelevati in data 30/08/2018 a Sciacca, presso i seguenti punti rete:

· Punto Rete Via Valverde n. 9;

· Punto Rete Via Porta San Pietro n. 21;

· Punto Rete Via Porta San Pietro n. 70/A;

· Punto Rete Via Porta San Pietro n. 72/A;

· Punto Rete Via Porta San Pietro n. 27/A;

· Punto Rete Via Porta San Pietro n. 27/D;

· Punto Rete Via Porta San Pietro n. 72/B;

· Punto Rete Via Porta San Pietro n. 27;

hanno evidenziato parametri dell’acqua conformi al D. Lgs. 31/01 e ss.mm.ii. I superiori esiti dimostrano la bontà delle azioni poste in essere dai tecnici e dagli operatori della Società. Pertanto, oggi, 01/09/2018, nel rispetto dei limiti imposti dall’Ordinanza Sindacale n. 46 del 03/08/2018, si è proceduto a riprendere la distribuzione idrica nella zona. Si rammenta che la suddetta Ordinanza vieta l’uso a scopo potabile dell’acqua erogata in via Porta san Pietro ed in via Valverde.

Inoltre, considerati i superiori esiti, si è chiesto alle Autorità competenti di eseguire i necessari accertamenti al fine di revocare la suddetta Ordinanza Sindacale n. 46 del 03/08/2018.

Ultima modifica: 1 settembre 2018