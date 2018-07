Sciacca: Operazione “New game”. sequestrato uno yacht di oltre 21 metri

SCIACCA. I militari della compagnia guardia di finanza di Sciacca coordinati dalla locale procura della Repubblica, hanno eseguito due provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale con i quali è stato disposto il sequestro preventivo di uno yacht di oltre 21 metri e di una villa Sciacca, contrada Molara (per il valore complessivo di circa 300.000 euro) di proprietà di un pluripregiudicato saccense deferito alla locale procura per il reato di cui all’art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori).

Quest’ultimo, più volte condannato in via definitiva per truffa, estorsione, appropriazione indebita, ricettazione e minaccia, allo scopo di sottrarsi all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali si era avvalso di un prestanome a cui aveva intestato i beni il cui acquisto per lui sarebbe stato impossibile da giustificare con le risorse reddituali e patrimoniali ufficialmente dichiarate. Il provvedimento di sequestro eseguito oggi rappresenta, il risultato di accertamenti condotti sotto la direzione della procura di Sciacca con la precisione e l’accuratezza indispensabile a conferire efficacia all’azione di contrasto “economico” alla criminalità, sia comune che organizzata.

Ultima modifica: 26 luglio 2018