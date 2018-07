Scegliere il Divano Letto: la comoditÃ  incontra l’estetica

Comodi e belli: ecco le caratteristiche dei divani letto di miglior pregio. Negli appartamenti piccoli e affollati, nelle famiglie numerose e che amano condividere la propria casa con amici e parenti, questa è la soluzione ideale per salvare spazio. Il divano letto va scelto in base a tutta una serie di caratteristiche per renderlo adatto allo stile d’arredamento della casa, ma anche comodo e facile da usare.

Da valutare la frequenza con cui lo si usa: un meccanismo di apertura e chiusura intuitivo e semplificato renderà molto più piacevole ospitare qualcuno per una o più notti. Bisogna tenere a mente anche la posizione in cui verrà sistemato, e la possibilità di conservare coperte e cuscini nelle vicinanze per semplificare le operazioni di cambio delle lenzuola.

Attenzione anche allo spazio che circonda il divano letto: bisogna sempre tenere a mente l’ingombro effettivo una volta aperta la rete.

Infine, la scelta di un buon divano letto coinvolge anche la qualità dei materiali, la robustezza della rete e del materasso e, non ultimo, il design e i colori che andranno ad abbinarsi al resto dell’arredamento.

Tanti modelli tra cui scegliere

Se un tempo il divano letto era sinonimo di pessime nottate, oggi la vastità di modelli permette di scegliere un elemento d’arredo che sia allo stesso tempo esteticamente piacevole e molto comodo per gli ospiti.

In base allo stile della camera in cui verrà posizionato, ai gusti personali e alle esigenze di spazio e comfort, la scelta è ampia e permette a tutti di trovare il modello adatto alla propria casa. Uno tra i design più classici è quello con la rete (singola, a una piazza e mezza o matrimoniale) ripiegata all’interno.

Dall’esterno appare come un qualsiasi divano, ma un semplice meccanismo permette di estrarre la rete e sistemarla per la notte. I divani più moderni, invece, sono quelli dallo stile minimal e dalle linee dritte, che si trasformano in letto grazie a un meccanismo a scorrimento. Molto semplici da usare, danno anche un tocco contemporaneo all’arredo del salotto.

Scegliere il modello giusto è molto semplice: bisogna valutare bene le misure del pezzo, sia da chiuso che da aperto; la qualità dei materiali con cui è realizzato; tessuti, colori e design che si adattino all’estetica della stanza. I divani letto migliori sono piccoli e compatti, ma consentono il massimo comfort durante la notte.

Fonte delle informazioni: www.divanisantambrogio.it/divani_letto

Ultima modifica: 13 luglio 2018