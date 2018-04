Scala dei Turchi: multe elevate dalla Capitaneria

REALMONTE. Nell’ambito di programmati controlli, nei giorni scorsi, personale militare della Capitaneria di porto di Porto Empedocle, ha accertato che alcune persone si trovavano in prossimità della Scala dei Turchi, all’interno dell’area interdetta al transito (dal lato est da Porto Empedocle), per pericoli di crolli della parete rocciosa, con le Ordinanze emesse dal Comune di Realmonte e di questo Comando.

Ciò, nonostante la presenza di una barriera in pali di legno e rete metallica e numerosi cartelli monitori apposti dal Comune. Il personale militare, pertanto ha elevato sanzioni amministrative, per violazione dell’ordinanza, pari a 200 euro cadauno. Tale attività fa seguito a quella già svolta in modo preventivo in tutti i fine settimana precedenti.

Ultima modifica: 28 aprile 2018