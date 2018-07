Scala dei Turchi : ecco la passerella, speriamo nessuno si faccia male

“E’ partito il grande bluff, speriamo nessuno si faccia male”. Così Cluadio Lombardo nel commentare l’istallazione della passerella ai piedi della Scala dei Turchi. La “montagna ha partorito il topolino” viene da pensare. La Scala dei Turchi infatti, è rimasta chiusa e delimitata da transenne a lungo, in attesa delle autorizzazioni per realizzare questa opera che secondo i progettisti, rappresenta la soluzione ottimale per evitare di passare a ridosso di un costone ritenuto a rischio crolli.