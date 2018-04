Scala dei Turchi in diretta streaming il Lounge Beach

Sette ore di musica live, che saranno trasmesse in diretta streaming sul canale “House department djs tv”, nella meravigliosa cornice del Lounge Beach Scala dei Turchi. C’è molta attesa per l’evento – in programma domenica 22 aprile a partire dalle 16 – organizzato dal Lounge Beach

L’aperitivo internazionale fra la meraviglia della Scala dei Turchi. Per l’occasione ospiti dell’evento saranno i deejay Jürgen Kräft e Zioner. L’ingresso è completamente gratuito e, per chi viene da più lontano, ci saranno a disposizione diversi servizi fra cui quello del pernottamento o del ristorante.

Per maggiori info

331 3597864

Ultima modifica: 17 aprile 2018