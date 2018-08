Savarino: “Superata l’emergenza rifiuti”

Nel giro di un paio di giorni, per la provincia di Agrigento, sara’ possibile uscire definitivamente dall’emergenza rifiuti. “Grazie al lavoro di raccordo col territorio dell’on. Giusi Savarino, presidente della commissione Ambiente e territorio dell’Ars – si legge in un comunicato della Regione – che ha prontamente sottoposto il problema all’attenzione dell’assessore Pierobon e del dirigente Cocina, e grazie all’intervento tempestivo e risolutivo del Presidente Musumeci, sono state sinergicamente individuate diverse soluzioni che possano non solo garantire di superare l’emergenza ma anche riuscire a premiare i comuni virtuosi.

Tra queste, E’ stata finalmente sbloccata la discarica pubblica di Enna, dove da lunedì si potrà conferire i rifiuti. La stagione estiva puo’ dunque continuare senza preoccupazioni per la salute dei turisti e dei cittadini.

“Un plauso va al Presidente Musumeci” dichiara l’on. Savarino “grazie alla sua capacità amministrativa ha saputo dare una svolta ad una grave situazione di disagio. Sono orgogliosa di essere parte di questa svolta che segna un cambiamento, da troppo tempo atteso dai siciliani e finalmente arrivato.”

Ultima modifica: 3 agosto 2018