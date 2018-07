Santa Elisabetta,Â Blitz Montagna 2: scarcerato Fragapane

SANTA ELISABETTA. Il tribunale della libertà accogliendo la richiesta di riesame del difensore, l’avvocato Giuseppe Barba, ha scarcerato e rimesso in libertà Raffaele Fragapane, 41 anni di Santa Elisabetta, arrestato lo scorso 28 giugno nell’ambito della cosiddetta operazione Montagna 2.

Era accusato di associazione mafiosa ed estorsione Lo scorso gennaio era stato attinto dalla prima ordina di custodia cautelare in carcere successivamente annullata dal tribunale della libertà. Il pm aveva proposto ricorso per cassazione che era stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione lo scorso 5 giugno.

Come elementi di novità valorizzati dal Gip Filippo Serio ci erano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta che lo etichettava quale soggetto appartenente alla famiglia mafiosa di Santa Elisabetta e che si occupava di droga ed estorsioni. Inoltre, erano state depositate come atti nuovi le dichiarazioni di un imprenditoriale che indicava Fragapane quale soggetto che in più circostanze si sarebbe recato nei cantiere per chiedere con pressione di essere assunto .

Con questa è la terza scarcerazione che interviene nell’arco di sei mesi nell’ambito della stessa vicenda processuale.

