San Leone, traffico paralizzato. Il cardiologo Milazzo protesta: “Nessuna via di fuga”

AGRIGENTO. E’ stato chiamato in ospedale, essendo reperibile, per una urgenza. Era l’una ed a San Leone c’era il caos. Il cardiologo Diego Milazzo, pure essendo in moto, ha dovuto superare mille ostacoli per poter uscire da San Leone e dirigersi verso il San Giovanni di Dio dove c’era una vita da salvare. Il medico, abbastanza arrabbiato, si è sfogato su facebook.

“E’ vergognoso- posta sul social il dottor Diego Milazzo – che, essendo chiamato per una urgenza in ospedale all’una di stanotte, benchè fossi in moto, abbia dovuto fare le corse per arrivare in tempo utile, a causa della totale paralisi del traffico a San Leone.

Oltre al normale casino del sabato sera, pure la fiera expo e la partenza del rally. Nessuna via di fuga organizzata. Migliaia di persone bloccate nelle auto fino a notte fonda. Altro che città a vocazione turistica”.

Ultima modifica: 22 luglio 2018