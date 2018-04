San Leone sgombro del ‘suq’ a cielo aperto, Picarella : ribadita la fermezza dello Stato

“È stata ribadita la fermezza dello Stato italiano nel contrasto alla vendita abusiva di merce di dubbia provenienza – ha scritto, ieri, commentando lo schieramento di forze dell’ordine su San Leone, il presidente di Confcommercio Agrigento: Francesco Picarella – . Dopo le sollecitazioni della Confcommercio – ha spiegato – il lungomare di San Leone è risultato sgombro del ‘suq’ a cielo aperto. Non si risolve il problema, ma la fiducia delle imprese e dei cittadini nei confronti delle istituzioni è condizione fondamentale per il rispetto delle regole”. Il Presidente di Confcommercio della Provincia di Agrigento plaude all’attività interforze su San Leone per ridurre l’invasione dei “venditori” lungo il viale Falcone-Borsellino e sulla terrazza a mare.

Ultima modifica: 9 aprile 2018