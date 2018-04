San Leone, rubata una mountain bike del valore di 5mila euro

Una mountain bike, ad alte prestazioni, custodita in una stanza di casa, è stata rubata a San Leone. Si tratta di una bicicletta professionale del valore di 5 mila euro. A fare la scoperta, suo malgrado, è stato il proprietario che ha subito allertato la sala operativa della polizia di Agrigento.

Gli agenti della “Volanti ” della Questura di Agrigento, si sono immediatamente recati in via Dei Garofani, per constatare il furto all’interno di una abitazione di San Leone.

Ultima modifica: 9 aprile 2018