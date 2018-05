San Leone. In programma una giornata di mobilitazione contro lâ€™abbandono degli spazi pubblici

GIORNATA DI MOBILITAZIONE CONTRO L’ABBANDONO DI SAN LEONE VENERDI’ 1 GIUGNO 2018 PRESSO LA VILLETTA DI FRONTE IL RAGNO D’ORO

La stagione balneare è appena iniziata e stiamo assistendo attoniti alla totale assenza di opere di pulizia ordinaria e straordinaria della nostra località balneare.

A scriverlo in una nota è l’operatore turistico Andrea Barbera che aggiunge :

La situazione è drammaticamente peggiorata. I rifiuti risiedono da mesi, le pulizie post week end che prima vedevamo non esistono più. I più danno la colpa alla differenziata, che invece sposiamo in toto. Lo stato di abbandono in cui versa la località balneare e tutto l’hinterland è devastante. Qui non si parla solo di rifiuti per strada, ma di mancanza di decoro urbano, pulizia e manutenzione deile strade, dei marciapiedi, delle aiuole del lungomare, della pista ciclabile lungo il viale delle dune, la mancanza di parcheggi, di bagni pubblici, un piano del traffico che snellisca nei giorni di maggiore afflusso la circolazione stradale. San leone durantei giorni festivi si blocca puntualmente, non ci sono parcheggi sufficienti per il flusso di visitatori e gli automobilisti restano bloccati nel traffico anche per ore, provocando inquinamento acustico e ambientale.

Una situazione divenuta insostenible. Non ultimo la presenza mai contrastata seriamente dei venditori abusivi con le loro bancarelle precarie sul lungomare, che oltre ad occupare il suolo pubblico abusivamente, vendono merce contraffatta evadono il fisco e non ultimo usano le aiuole del lungomare per accamparsi a dormire, cucinare e come bagni pubblici. Serve un controllo maggiore del territorio, per contrastare gli atti di inciviltà, serve rigore e autorevolezza.

Adesso ci siamo stancati di giocare, senza colori politici parleremo dello stato dei luoghi e delle iniziative, anche clamorose, da intraprendere per eliminare questo stallo e pungere gli inerti, sia amministratori sia cittadini. Per questo gli esercenti di San Leone, gli operatori turistici e i residenti hanno deciso di scendere in piazza per iniziare a dare un segnale concreto San Leone va riconquistata e consegnata al decoro in brevissimo tempo.

Ultima modifica: 30 maggio 2018