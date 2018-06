Una pioggia intesa ha trasformato la carreggiata stradale del lungomare di San Leone in una sorta di canalone, come quelli di Venezia. E mentre nella città della laguna si va in gondola, ad Agrigento qualcuno ne ha approfittato per andare in barca.

FOTO RICCARDO GAZ DA FACEBOOK

Ultima modifica: 16 giugno 2018