Da San Leone ben visibile l’High Power III uno yacht di 70 metri di gran lusso

AGRIGENTO. Gli agrigentini lo stanno ammirando da una certa distanza. E’ l’High Power III il mega yacht presente a largo della costa ben visibile da San Leone. Uno yacht di 70 metri di gran lusso.

Una presenza che non è certo passata inosservata da parte dei curiosi e chi giornalmente frequenta il litorale agrigentino.

L’imbarcazione sarebbe di proprietà di un milionario, attualmente ormeggiato a poche miglia dal porticciolo turistico dove non ha potuto attraccare in quanto troppo grande per la capacità del porto di San Leone.

Ultima modifica: 28 maggio 2018