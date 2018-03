San Leone sotto assedio: altro furto in una villa del lido

Ancora un colpo in villa a San Leone. Il lido di agrigento è in balia dei ladri. Nell’ultimo episodio portati via un piatto di argento, un telefono cellulare, e diversi piccoli elettrodomestici. Ad essere presa di mira questa volta, una residenza alle spalle del “Ragno d’Oro”. I responsabili sarebbero entrati in azione in pieno giorno, e indisturbati hanno portato a termine il furto. Si sono intrufolati nell’immobile passando da una finestra posta nel retro. Una volta dentro è iniziata l’incursione, concentrata alla ricerca di materiali di valore. Hanno rovistato un po’ ovunque, aprendo cassetti e armadi, alla fine hanno arraffato alcuni prodotti, e con tutta calma hanno lasciato la costruzione, e si sono allontanati. Secondo quello che riporta La Sicilia, non ci sono testimoni.

Ultima modifica: 25 marzo 2018