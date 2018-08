San Leone, arriva la raccolta differenziata su lungomare e spiaggia

Un ferragosto che fa la differenz…iata

AGRIGENTO. Stamattina le spiagge del litorale agrigentino hanno inaugurato l’alba di un cambiamento che porta i colori delladifferenziata. Per il ferragosto in spiaggia un’ordinanza ha infatti decretato che i mastelli, il cui uso è stato introdotto nella città con la raccolta porta a porta il 4 dicembre, sarebbero stati posti anche all’interno delle spiagge stesse durante la notte tra il 14 ed il 15 agosto 2018. La raccolta ha consentito ai bagnanti del Viale delle Dune di San Leone di risvegliarsi in lidi puliti grazie al “Piano Ferragosto” che ha vietato anche l’accensione di falò e il campeggio. Così, come si evince dalle foto, fin dalle prime ore della mattinata le spiagge di Agrigento erano pronte per la balneazione.

Simona Piraneo

Ultima modifica: 15 agosto 2018