San Calogero. Prado: il lancio del pane va fatto, non cancelliamo la tradizione

AGRIGENTO. “Il lancio del pane, per le due processioni mattutine della festa di San Calogero, è una tradizione che non deve essere abbandonata. Recuperare la tradizione del lancio del pane, in ricordo di una memoria che si tramanda da ben 15 secoli, che non può essere cancellata”.

Lo scrive con un post su facebook il presidente dell’Accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento, Alfredo Prado.

Il professor Prado specifica inoltre che “non c’è spreco dei tipici panini, che vengono raccolti dai devoti di San Calogero. Non cancelliamo la tradizione”.

Ultima modifica: 1 luglio 2018