San Calogero portato su un carrello spinto dai devoti, al posto del camion. Novità per la festa del compatrono

AGRIGENTO. Un carrello spinto dai devoti al posto del camion. Una novità che sarà introdotta nella festa di quest’anno riguarda il il camion sul viene collocata la statua di San Calogero per la processione serale – dalla Chiesa dell’Addolorata al Santuario – delle due domeniche di luglio; sarà sostituito da un carrello che sarà spinto – scrive don Giuseppe – da famiglie, da “genitori e figli, anziani e giovani, agrigentini di tradizione e nuovi cittadini che ‘porgeranno la spalla a San Calogero’.

E’ tutto pronto per la festa del compatrono di Agrigento, San Calogero. Si inizia giovedì, alle 17,30, alla biblioteca “La Rocca” con la presentazione della mostra fotografica “San Calò di Girgenti”. Poi venerdì 29 con la “tradizionale” inaugurazione dell’illuminazione straordinaria della città prevista alle 20. Alle 18 la santa messa e l’accoglienza dei nuovi confrati. Sabato 30, si comincia alle 7,25 la santa messa con i pellegrini della parrocchia Santa Rosa da Viterbo. Dalle 8,30 alle 12,30, “Giornata della donazione di sangue”: l’autoemoteca sosterà davanti al santuario. Alle 17, l’ingresso del complesso bandistico “Palumbo” di Casteltermini e il giro per le vie della città. Dopo la messa delle ore 18, la banda concluderà davanti al sagrato.

Per la prima domenica, 1 luglio, il santuario aprirà alle 5. Alle 6, la messa con i pellegrini dell’unità pastorale di San Nicola, San Michele, Santa Maria Madre della Chiesa. Alle 7, l’alborata e lo sparo dei mortaretti. Alle 8, dopo le messe, l’ingresso del complesso bandistico e alle 9 la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Francesco Montenegro e animata dal “Coro Magnificat”. A mezzogiorno, la tanto attesa processione del simulacro portato a spalle dai devoti lungo il tradizionale percorso: via Atenea, salita Porcello, salita Santo Spirito, via San Girolamo, Bibbirria, via Duomo, discesa Seminario, via Sferri, via Garibaldi, porta Addolorata. Il santuario riaprirà alle 16 e due ore dopo, la santa messa. La processione serale partirà alle 20,30: da Porta Addolorata San Calogero percorrerà il viale Della Vittoria. Alle 23, i giochi pirotecnici e mezz’ora dopo, in piazzetta San Calogero, moschettiera.

Ultima modifica: 19 giugno 2018