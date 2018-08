Salvini twitta AgrigentoOggi e i contatti schizzano

La notizia diffusasi in questi ultimi giorni, delle indagini condotte dal pm di Agrigento Luigi Patronaggio nei confronti del premier Matteo Salvini, ha destato da subito la reazione del Ministro che, inizialmente, aveva dichiarato sui social: “Che indaghino me è vergognoso. La riforma della giustizia è la prima cosa da fare. Hanno quattro milioni di processi arrestati e indagano me”. Salvini si è poi pronunciato in merito al procuratore agrigentino, twittando un articolo di AgrigentoOggi e scrivendo: “qualche mese fa il procuratore di Agrigento, quello che mi sta indagando, diceva che il rischio terroristi a bordo dei barconi è alto. Ha cambiato idea? Per me il problema rimane lo stesso anche oggi.” Il post del Ministro ha avuto una tale risonanza per la redazione che ha visto i propri contatti aumentare fino a raggiungere 67 mila lettori in poche ore.

Qualche mese fa il procuratore di Agrigento (quello che mi sta indagando) diceva: “Il rischio di terroristi a bordo dei barconi è alto”.

Ha cambiato idea?

Per me il problema rimane lo stesso anche OGGI. https://t.co/EOHob2eeKp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26 agosto 2018

Ultima modifica: 27 agosto 2018