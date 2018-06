“Salviamo Melt Fest”: una raccolta fondi per non perdere la tradizione

LICATA. Nei giorni scorsi, come ricorderete, abbiamo annunciato la sospensione della seconda edizione di “Melt Fest” in programma per il 7 e l’8 luglio prossimi, a causa del sostanziale venir meno del sostegno dell’amministrazione comunale di Licata.

Melt Fest, lo ricordiamo, è un evento organizzato dall’associazione Qanat e dal Comitato Angolo del Gusto che, partendo da una gara tra pasticceri e chef che preparano dolci di derivazione araba, vuole sostenere lo spirito di accoglienza, di integrazione tra i popoli che caratterizzano la nostra cultura.

Bene, non appena diffusa la notizia dello stop all’evento, abbiamo ricevuto numerose manifestazioni di interesse e approvazione per la nostra iniziativa. Ringraziamo tutti, di cuore, per averci incoraggiato.

Per questo motivo abbiamo deciso di andare avanti, promuovendo una raccolta fondi a sostegno della manifestazione, che sarà differita alla seconda metà di agosto.

La raccolta, che avrà luogo dall’8 al 30 giugno, ed è finalizzata a reperire fondi per sostenere i costi della seconda edizione di Melt Fest, sarà effettuata dai soci dell’associazione Qanat e dai componenti del Comitato Angolo del gusto. I contributi potranno essere messi a disposizione anche mediante bonifico bancario al seguente IBAN: IT61 N030 3282 9700 1000 0006 925, del conto corrente intestato all’associazione Qanat, specificando la causale: “Raccolta fondi Melt Fest 2018”.

Ovviamente tutti coloro i quali contribuiranno otterranno una regolare ricevuta e, a campagna finita, diremo quanto è stato raccolto.

Troverete tutte le info sulla campagna di raccolta fondi, aggiornate in continuazione, sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/MeltfestLicata/

Ultima modifica: 9 giugno 2018