Salvatore Moncada tira le somme: oggi la conferenza stampa

Salvatore Moncada tira le somme. Questa mattina incontra la stampa per tracciare un bilancio della stagione passata, ma soprattutto per comunicare la nuova rotta, se cambiamento di rotta ci sarà. Tutto fa pensare che il progetto iniziato l’estate scorsa abbia continuità anche nella prossima stagione ma, c’è tanta curiosità su quelle che saranno le parole del presidente. La Moncada, come è noto, ha archiviato la stagione tra gli applausi. Zero vittorie nella serie contro la Consultivest Bologna, ma la consapevolezza di averci provato e di essere andata vicinissimo a sbancare il PalaDozza. Tuttavia, la corazzata del girone Est ha saputo trovare le giocate giuste nei momenti decisivi. Se in gara-1 Agrigento non è stata quasi mai in partita, in gara 2 e 3, si illusa di poterla spuntare, nonostante Mancinelli e compagni si sono ancora una volta abbattuti sui biancoazzurri come un destino ineluttabile.

Moncada però si è comunque divertito, condizione non di poco conto, se consideriamo che proprio alla fine dell’estate scorsa aveva detto: “finché mi diverto ci sarà Fortitudo”. E il main sponsor, questo è innegabile, è tornato ad entusiasmarsi, così come lo hanno fatto i tifosi. Una squadra che ha risposto alla grande, nonostante le tante difficoltà. Pure Ciani, che per sua stessa ammissione, ha dovuto cambiare metodo di lavoro, si è detto soddisfatto. Un progetto nuovo che il coach ha definito “Destinazione d’uso”, dove la voglia di dimostrare di essere all’altezza di questo campionato, insieme al lavoro quotidiano e l’impegno, sono stati i punti di unione di un “gruppo fantastico”. Ciani, lavorando con i giovani, ha riscoperto un programma di lavoro “particolarmente stimolante”. Insomma, nella stagione conclusa si è tracciato il solco, adesso si attendo le conferme per tracciare le linee guida e gli obiettivi della prossima stagione.

Intanto i tifosi si chiedono chi dell’attuale organico verrà confermato. Il capitano Marco Evangelisti dopo 4 anni in Fortitudo è in scadenza di contratto, mentre Simone Pepe, Tommaso Guariglia e Giacomo Zilli hanno delle opzioni di rinnovo tutte da decifrare. Lorenzo Ambrosin ha sorpreso più di tutti. Il giocatore, giovanissimo, arrivato in estate dalla serie C, ha disputato un ottimo campionato, entrando in pianta stabile nel quintetto titolare. Su di lui, come sugli americani, hanno messo gli occhi tanti osservatori. Ovviamente bisognerà aspettare la fine dei play-off per comprendere cosa potrà succedere. C’è poi Ruben Zugno, playmaker con i galloni da titolare, che ha subito un intervento al ginocchio, da cui sembra aver recuperato bene. Spetta al ds Cristian Mayer ed al coach Franco Ciani, decidere se puntare ancora sul giocatore nisseno.

Molto, compresa la conferma di Poalo Rotondo, verrà deciso al culmine della post season. Intanto nelle gare dei playoff sono stati rispettati i fattori campo.

Solo vittorie casalinghe, tutte le serie sul 2-0: nessuna sorpresa dalle prime due gare dei quarti di finale dei playoff di A-2. Trieste, Treviso, Casale e Bologna ora proveranno a chiuderla a campi invertiti. Rischiano tantissimo Casale in gara-1 e Trieste in gara-2, ma alla fine trovano le giocate decisive da parte dei loro campioni. Meno impervio e più regolare il cammino di Treviso e Fortitudo, che vincono a modo loro: i veneti con ritmo e velocità, chiudendo sempre ampiamente oltre quota 90; Bologna con muscoli e difesa, riuscendo a bloccare Verona sempre sotto i 70 punti. Adesso c’è un giorno senza partite, poi si riparte. Nel secondo turno dei playout, Roseto ha la chance per chiuderla: la scorsa domenica la squadra abruzzese ha vinto gara-1 per 80-73.

Ultima modifica: 17 maggio 2018