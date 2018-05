Il saluto del capitano Vono, “Arrivederci Agrigento”

Il numero uno e capitano dell’ Akragas, Alessandro Vono, tramite il proprio profilo facebook e istagram scrive:

Se apriamo una lite tra il presente e il passato, sono certo che rischiamo di perdere il futuro.

È stata una stagione difficile, piena di ostacoli, ma credo sia giusto guardare avanti e ripartire!!! È per me doveroso salutare e ringraziare una città ed una squadra che, in due anni, mi ha dato tantissimo…

ARRIVEDERCI Agrigento, chi lo sà forse un giorno ci rincontreremo!!!

Ultima modifica: 2 maggio 2018