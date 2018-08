Salina, Morgan apre i “Concerti al Tramonto”

Morgan a Salina apre i “Concerti al Tramonto” – venerdì 10 il primo evento.

Sarà il cantautore milanese Morgan il protagonista del primo appuntamento della XI edizione della rassegna musicale “Concerti al Tramonto” che si terrà nel giardino dell’Hotel Ravesi a Malfa sull’isola di Salina. Frontman dei Bluvertigo, che ha fondato insieme con Andrea Fumagalli, poi solista, Morgan ha iniziato la carriera alla fine degli anni ’80 e ha collaborato con artisti del calibro di Franco Battiato, Antonella Ruggiero, Patty Pravo e Subsonica. E’ stato più volte al Festival della Canzone Italiana: nel 1994 con “Iodio” i Bluvertigo conquistano il terzo posto a Sanremo Giovani, nel 2001 con “L’assenzio” e nel 2016 con “Semplicemente”. Grazie a cinque album come band e sei album da solista, Morgan si è imposto sulla scena musicale italiana grazie alle sue capacità da polistrumentista oltreché da cantante e ha dimostrato il suo talento anche come giudice e coach di altri artisti diventando l’uomo che ha vinto più edizioni di “X-factor” al mondo. Nel concerto live di Salina, immerso nell’incantevole scenario eoliano, proporrà il meglio del suo percorso artistico con pianoforte e chitarra. Particolarmente felici di ospitarlo i fratelli Giuseppe e Lorenzo Siracusano, proprietari dell’albergo e promotori dell’iniziativa che vuole unire idealmente l’isola eoliana alla grande musica italiana e ad illustri artisti, come nelle precedenti edizioni. Grazie alla direzione artistica curata dal musicista e cantatuore siciliano Tony Canto, che segue la rassegna ormai ad alcuni anni, e dalla cantante romana Syria, il calendario di appuntamenti vedrà oltre Morgan nomi di primissimo livello: Arisa (13 agosto), Nada (16), Paolo Rossi (19), Marianne Mirage (21) e Mario Venuti (23). Gli spettacoli sono realizzati grazie alla collaborazione di Libertylines, Miscela d’Oro, Bisazza Gangi Viaggi e Turismo, Sanfilippo Casa Musicale, Ristorante U Cucuncu e Adige Car Center, avranno inizio alle 20.30; per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook @hotelravesi, il sito www.hotelravesi.it o chiamare il numero 090.9844385.

Nella foto Morgan e locandina evento.

Ultima modifica: 7 agosto 2018