Saia (Cisl): “Paghiamo il servizio di raccolta dei rifiuti e pretendiamo che sia effettuato”

AGRIGENTO. “È urgente rivedere sin da subito il ciclo dei rifiuti, non si può continuare in questo modo. Trascorrere intere giornate a comprendere se i rifiuti saranno raccolti e quali contenitori mettere fuori porta per poi scoprire che per qualche motivo non hanno ritirato i rifiuti e devi riportarli a casa sta diventando insopportabile”.

Il segretario provinciale della Cisl, Maurizio Saia, sfoga la sua rabbia sui social.

“Ripeterò fino all’infinito che non è possibile che il cittadino possa sopportare, le inadempienze, la disorganizzazione, le inefficienze. Il servizio lo paghiamo e deve essere reso. Poi ci sono i meno “tolleranti” che “depositano” i rifiuti per strada. I cittadini abbiano il coraggio di denunciare chi lascia i rifiuti per strada”, l’inciviltà concorre all’aumento della Tari”.

Ultima modifica: 10 giugno 2018