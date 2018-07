Sagra del Cacciatore a Comitini

Grande attesa ed entusiasmo a Comitini per quella che sarà la prima edizione della Sagra del Cacciatore in programma il 18 e 19 Agosto 2018.

Manifestazione organizzata dal Comune di Comitini in collaborazione con le associazioni: Federazione Siciliana Caccia; Enal Caccia; Libera Caccia; Pro Loco di Comitini; Armeria il 91.

Abbiamo avuto il piacere di incontrare l’assessore allo sport, turismo, spettacolo e promozione del territorio Alfonso Gentiluomo, che ci ha illustrato le tante iniziative in programma che coinvolgeranno appassionati di caccia e non solo, all’insegna del divertimento, dell’arte e della cultura.

Sono previsti i mercatini del cacciatore, una mostra cinofila, una dimostrazione di falconeria, degustazioni di prodotti tipici del territorio, gruppi folkloristici internazionali, giochi in piazza, serate danzanti e giochi pirotecnici.

L’assessore si è soffermato a parlare del valore della manifestazione e del suo principale scopo che è quello di sensibilizzare il cacciatore e il suo vero ruolo nella società, con l’obiettivo di sfatare il luogo comune che “il cacciatore è nemico della natura” perhè oggi più di prima, proprio per tale ragione, non è ben visto dalla comunità.

Questa è la prima edizione di una lunga serie della “Sagra del Cacciatore” ha affermato il giovane e intraprendente assessore, sempre impegnato nel sociale, per i giovani e il proprio territorio con tanta passione e con un profondo spirito di attaccamento per Comitini.

La Sagra del Cacciatore è un evento assolutamente da non perdere. Comitini si prepara ad accogliere visitatori e turisti da ogni parte della Sicilia e d’Italia.

Di seguito il programma completo

Sabato 18 alle ore 18.00 presso il Palazzo Bella Cera ci sarà il convegno “Il cacciatore, risorsa per il territorio” convegno di approfondimento sul ruolo del cacciatore, i legami con il territorio, le relazioni con le istituzioni e gli agricoltori, eventuali ai virus che stanno colpendo il coniglio selvatico e relativa profilassi per la salvaguardia della specie, emergenza cinghiali in Sicilia. Al termine ci sarà una mostra fotografica “Sentieri di caccia”.

Domenica 19 alle ore 09.00 presso il Campo di tiro TAV San Giuseppe di Casteltermini il primo Memorial Nino Cascino. Percorso caccia. Le iscrizioni vanno fatte entro giorno 11 Agosto presso l’armeria il 91 di Cannistraro Rosario sita in via Montale, 46 Aragona Tel 0922 38547. Ricchi premi per i primi 3 classificati.

Domenica 19 Piazza Umberto I

Ore: 17.30 apertura mercatini del cacciatore;

Ore 18.00 mostra cinofila delle principali razze canine impiegate nell’attività venatoria;

Ore 19.00 dimostrazione di falconeria a cura dei Falconieri della Valle di Rizzo Francesco;

Ore 20.00 premiazione del Primo Memorial Nino Cascino;

Ore 20.30 degustazione dei prodotti tipici locali;

Ore 21.00 giochi in piazza “Centra il bersaglio” a cura dell’armeria il 91 di Aragona.

A seguire serata danzante e giochi pirotecnici.

Gerlando Carratello Food Blogger presso TAVULA MISA E PANI MINUZZATU

Ultima modifica: 12 luglio 2018