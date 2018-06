Sacchi neri accatastati uno sull’altro: ancora scene raccapriccianti all’Ospedale di Agrigento

Non passa giorno che non arrivino alla nostra redazione segnalazioni, correlate di foto e video, della situazione che si vive all’Ospedale di Agrigento. Sacchi neri accatastati uno sull’altro, scene raccapriccianti per una struttura ospedaliera. Cumuli di rifiuti e odore nauseabondo proprio a ridosso del pronto soccorso. Una situazione davvero paradossale, per una città dove l’avvio della raccolta differenziata è tuttora nel caos totale.

Una goccia nell’oceano a questo punto la sanzione di 600 euro elevata dalla Polizia Municipale di Agrigento. “Una multa per differenziata fatta male” dicono. In pratica, si sanziona una struttura ospedaliera, allo stesso modo di come si multa un qualsiasi incivile “beccato” a gettare rifiuti per strada, quando invece la situazione appare ben più grave.

