Sabato anche in provincia si celebra il World Sea Turtle Day

AGRIGENTO. Sabato prossimo 16 giugno si celebra, a livello mondiale, il World Sea Turtle Day, giornata dedicata all’importanza delle specie di Tartaruga marina per la biodiversità, in omaggio al professor Archie Carr, nato, appunto, il 16 giugno 1909 e grande studioso di tartarughe.

In provincia di Agrigento l’evento si svolgerà a Siculiana Marina, scelta non casuale, in quanto nei giorni scorsi proprio su questa spiaggia è stata accertata la prima nidificazione del 2018 di una Caretta caretta in Sicilia. In concomitanza con questo importante evento si svolgeranno a Siculiana Marina diverse attività organizzate da Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Comune di Siculiana e WWF-Riserva Nturale di Torre Salsa.

Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 sarà effettuata una pulizia straordinaria della spiaggia di Siculiana Marina, quindi dalle ore 10.00 alle ore 11.00 nei locali del Centro di Educazione Ambientale si svolgerà un incontro divulgativo-formativo per facilitare l’individuazione di tracce di tartaruga marina sulle spiagge, al quale saranno invitati anche la Capitaneria di Porto Empedocle, la Ripartizione Faunistico-Venatoria di Agrigento e vari gestori di stabilimenti balneari. Dalle ore 11.00 in poi, invece, primo appuntamento con il ciclo di incontri estivi del programma Tartaworld, che sino a tutto il mese di settembre coinvolgerà tutti i frequentatori delle spiagge agrigentine da Licata a Menfi, residenti locali ma anche turisti e amministratori, secondo un calendario che sarà definito nei prossimi giorni dal Settore Ambiente del Libero Consorzio di Agrigento.

Ultima modifica: 13 giugno 2018