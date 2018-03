Sabato 3 marzo l’inizio ufficiale del 73° Mandorlo in Fiore

Sabato 3 marzo ore 10:30 l’inizio ufficiale del 73° Mandorlo in Fiore. I gruppi folkloristici internazionali che parteciperanno al Festival Internazionale I Bambini del Mondo di India, Costa Rica, Gerogia, Lituania, Kazakistan, Slovacchia , Russia e Repubblica di Calmucchia, assieme ai gruppi folkloristici agrigentini di Gergent, I Piccoli del Val d’Akragas, Oratorio Don Guanella, Fiori del Mandorlo, “Fabaria Folk” di Favara e “Herbessus” di Grotte e gli studenti provenienti da diverse parti della Sicilia daranno vita alla “Passeggiata della Pace e della Fratellanza” lungo la via Sacra. Alle ore 12.00 presso il Tempio di Giunone esibizione dei gruppi internazionali; alle ore 21.00 al Palacongressi spettacolo di apertura del 18 Festival con l’esibizione dei gruppi internazionali e di quelli agrigentini, con la consegna, a cura della Società Dante Alighieri del Premio “Italia- Immagini e Pensieri”. La delegazione agrigentina dell’Unicef invece consegnerà alla bambina più giovane del festival tra quelle dei gruppi internazionali la Pigotta dell’Unicef che per l’occasione sarà vestita con i costumi tradizionali del Folklore agrigentino.

Ultima modifica: 3 marzo 2018