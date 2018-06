Ruben Zugno e la Moncada sempre più distanti: servono un centro e un playmaker

Ruben Zugno e la Moncada sempre più distanti. Il rendimento del playmaker di Caltanissetta, la scorsa stagione anche condizionato da un infortunio al ginocchio, non avrebbe convinto in pieno lo staff della Fortitudo. Dopo due campionati in biancoazzurro, secondo Radiomercato, sarebbe vicino ad un ritorno a Cantù.

Promosso a regista titolare, dopo la partenza di Alessandro Piazza, Zugno ha faticato forse più degli altri, nel ritagliarsi quel ruolo di leader; prerogativa indispensabile per chi gioca in questa posizione del parquet, tanto che, di comune accordo con la società, a un certo punto della stagione, si è deciso perfino di farne a meno, pianificando un intervento al ginocchio.

Oggi, la squadra di Salvatore Moncada ha deciso di guardare oltre. Si sta pensando a portare al PalaMoncada un playmaker statunitense. Cristian Mayer e Franco Ciani avrebbero messo gli occhi sul giocatore giusto. Si sta lavorando per perfezionale l’offerta. Una scelta ponderata che punta a far salire il tasso tecnico della squadra. Intanto, i tifosi si consolano, si fa per dire, con la conferma di Jalen Cannon e del capitano Marco Evangelisti. Entrambi sono stati spinti da una scelta di cuore. Sia il capitano, che l’americano, avrebbero rinunciato ad altre proposte allettanti pur di rimanere ancora nella città dei templi. Evangelisti in particolare, pare abbia dovuto resistere alle sirene di diverse squadre. La guardia ala, originario dalla stessa città di Maurizio Sarri, adesso è pronto ad affrontare la quinta stagione ad Agrigento. Anche se manca ancora l’ufficialità, Evangelisti e Cannon restano alla Fortitudo. Se per il toscano si prospetta un contratto con un due + uno, per l’americano, si parla di un accordo per un’altra stagione.

Ultima modifica: 29 giugno 2018