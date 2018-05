La polizia ha arrestato in flagranza di reato Fabrizio Rizzo 27enne di Agrigento e Roberto Jovine 53enne di Napoli. I due malviventi erano intenti a rubare in una villa di San Leone. Il fatto si è verificato intorno alle 18 di lunedì scorso. Gli uomini sono stati sorpresi all’interno dell’abitazione mentre tentavano di rubare. Il pm Chiara Bisso ha disposto i domiciliari in attesa della convalida. entrambi hanno nominato Daniele Re.

Ultima modifica: 1 maggio 2018