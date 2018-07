Rubano un motorino ma vengono scoperti: ventenne ai domiciliari, minore denunciato

AGRIGENTO. Un giovane di 20 anni, Andrea Sottile, è stato arrestato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento perchè accusato, con la complicità di un minorenne di 17 anni, che è stato denunciato in stato di libertà presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, di furto in concorso.

I due sono ritenuti responsabili del furto di un motorino dal parcheggio esterno al centro commerciale Valle dei Templi, a Villaseta A segnalare il fatto il proprietario del motorino che ha lanciato l’allarme facendo intervenire gli agenti. Andrea Sottile, agrigentino, è stato posto agli arresti domiciliari

Ultima modifica: 18 luglio 2018