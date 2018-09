Ruba mastello differenziata a impiegato comunale: denunciato professionista

Non è sicuramente il primo caso e, sicuramente, non sarà neanche l’ultimo: il furto di mastelli per la raccolta differenziata. E’ accaduto qualche giorno fa ad un impiegato comunale di Agrigento che, non trovando più il proprio contenitore per l’immondizia, ha deciso di sporgere denuncia per furto contro ignoti.

Del caso si sono occupati gli agenti della Polizia Locale, agli ordini del comandante Gaetano Di Giovanni, che hanno avviato le indagini. Dopo un breve appostamento sono riusciti a risalire al mastello trovato in via Ugo La Malfa. Lo aveva sottratto un professionista di Agrigento che, per tale ragione, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di furto.

Ultima modifica: 3 settembre 2018