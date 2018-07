Rotonda degli Scrittori, interruzione lungo la SS 640 lato Agrigento

Agrigento SS 640 – Sembra non esserci pace per gli automobilisti che percorrono abitualmente la SS 640.

Da quando sono iniziati i lavori, infatti, diversi tratti sono stati prima inaugurati e successivamente chiusi per la necessità di apportare modifiche o migliorie. Da un po’ di tempo la situazione sembrava essersi normalizzata, specialmente lungo il tratto della SS 640 che interessa maggiormente Agrigento, ma purtroppo negli ultimi giorni è apparsa un’interruzione subito dopo la Rotonda degli Scrittori che ha creato non pochi disagi. A causa di alcuni lavori, infatti, è stato necessario fare un restringimento della carreggiata dal Km 19 fino allo svincolo per Aragona. Il restringimento, ovviamente, non permette ai conducenti di effettuare sorpassi per evitare di invadere la corsia opposta.

L’ennesimo disagio che limita ampiamente la libertà degli automobilisti agrigentini che si aggiunge al Ponte Petrusa ancora chiuso e senza data di consegna.

Ultima modifica: 16 luglio 2018