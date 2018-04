Di Rosa: Falsa opposizione a Firetto in attesa che si liberino i posti in giunta

AGRIGENTO. Al comune di Agrigento si fa falsa opposizione. lo sostiene in un comunicato stampa l’ex consigliere comunale e candidato sindaco nel 2015 alle amministrative, Giuseppe Di Rosa, nella veste di coordinatore del movimento cittadino “Mani Libere”.

Sulla sfiducia al sindaco Lillo Firetto i consiglieri comunali della cosiddetta opposizione giocano a “battaglia navale”. Assistere a certe dichiarazioni, da parte di chi cerca evidentemente scuse per non sostenere la sfiducia in Consiglio comunale, è desolante come desolante è apprendere dalla stampa che chi “attacca” l’opposizione che presenta la sfiducia è la stessa opposizione (così si manifestano ma da 2 anni non attaccano più il sindaco). La verità che i cittadini devono conoscere è che c’è una volontà di bloccare qualsiasi percorso che possa portare allo scioglimento di questa Amministrazione. Anzi, c’è chi, pur fingendo di attaccare il sindaco, è in attesa di poter entrare in Giunta o semplicemente rimane sulla sua poltrona per incassare il gettone di presenza, che è il suo unico introito economico. Poi c’è chi gioca su uno scacchiere molto più ampio e, magari, sta flirtando con il partito (MOVIMENTO) di un singolo consigliere e mira a screditarlo agli occhi del deputato di turno.

Cittadini: i consiglieri comunali che continuano a temporeggiare sul tema della sfiducia stanno giocando con il Nostro futuro, quello dei nostri figli e non hanno intenzione di chiudere questa terribile parentesi per la nostra città, parentesi che parte proprio dall’essere la più costosa e la più inoperosa della storia del comune di Agrigento senza che nessuno batta ciglio.

