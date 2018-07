Ritrovato a Roma Roberto Stagnitto: sta bene e presto tornerà a casa

Roberto Stagnitto, giovane agrigentino di 34 anni, è stato ritrovato a Roma. Il ragazzo si trova presso il commissariato di Polizia di Torpignattara.

Su Facebook, nella giornata di mercoledì, è stata rilanciata una foto ed una breve descrizione da parte del fratello Luca: “Non abbiamo più notizie, chiedo di condividere e taggare tutti gli amici per darci una mano, sono state allertate anche le forze dell’ordine”, aveva scritto il fratello sui social. E ad Agrigento in tanti hanno diffuso foto e descrizioni del giovane scomparso.

L’ultima volta che è stato visto aveva addosso jeans e maglietta grigia. Inoltre alcune testimonianze affermano di averlo visto con un trolley blu in mano.

Dopo che è stato lanciato l’allarme, sono state diverse le segnalazioni che hanno portato poi alla pista romana. In particolare, domenica e lunedì il ragazzo sarebbe stato visto e riconosciuto in giro per Roma e da qui dunque le indagini sono state effettuate anche nella capitale.

