Ritorna il recital Profumo di… Mina a San Leone

A grande richiesta ritorna il Recital “PROFUMO DI … MINA” in una veste rinnovata. Le registe Gemma Amico e Ninetta Mazzarella, insieme all’Associazione Ciak Donna, ripropongono un viaggio ideale di musica e parole dagli anni 60 ad oggi attraverso le canzoni di Mina e le immagini di Mario Mannino. Rita Lupo, accompagnata al piano dal maestro Gery Cuffaro, “interpreterà” la più grande cantante italiana. Le performance della Lupo non sono mai una mera esecuzione ma un dono di voce e anima per chi ha la fortuna di ascoltarla. Lo spettacolo verrà presentato e animato dall’attrice Giusi Carreca in uno dei luoghi più suggestivi di Agrigento, il Dioscuri Bay Palace Hotel di S. Leone, lungomare Falcone e Borsellino, il 15 Luglio alle ore 21,00.

Ultima modifica: 28 giugno 2018