Ritorna Cinema Days, tutto il cinema che vuoi a soli 3 €!

Torna “Cinema Days” con il secondo appuntamento dell’anno promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo insieme a Produttori, Distributori ed Esercenti Cinematografici. L’iniziativa coinvolge ben duemilacinquecento sale cinematografiche italiane dal 9 al 15 luglio, tra cui anche i Cinema Astor, Concordia e Multisala Ciak di Agrigento, e consentirà al pubblico di vedere i film a soli 3 euro (ad esclusione di eventi speciali e film in 3D). Tra i tanti obiettivi di Cinema Days vi è soprattutto quello di avvicinare il pubblico italiano al cinema durante il periodo estivo, quando le sale cominciano a spopolarsi. Non è un caso infatti, che quest’anno l’iniziativa abbia avuto e continuerà ad avere luogo durante i mesi di giugno, luglio e agosto. Di seguito sono riportate le sinopsi dei film da poter vedere.

Prendimi è la divertente commedia diretta da Jeff Tomsic che vede tra gli attori principali Jeremy Renner, Isla Fisher (la Rebecca di I love shopping) e Annabelle Wallis (La Mummia). La storia ambientata negli Stati Uniti ai giorni nostri è ispirata ad una assurda storia vera, quella che per trent’anni ha visto coinvolti cinque ragazzi-ormai diventati uomini- nel gioco “Prendimi”. Uno di loro- Jerry- nel giro di questi trent’anni non è mai stato preso. Ecco che allora scatta il piano e l’occasione migliore per attuarlo pare che sia il matrimonio dell’inafferrabile Jerry. Dopo una serie di rocambolesche vicende, un evento inaspettato farà riunire il gruppo dei cinque ragazzi, al quale si aggiungeranno anche due donne. Ma Jerry verrà preso?

Prendimi è al Cinema Multisala Ciak, orario degli spettacoli: 18.30-20.30-22.30.

Ci trasporta in Antartide l’ultimo film d’animazione che vede protagonista Daraemon, il gigantesco gatto blu nato nel ’69 come manga giapponese, poi protagonista di serie tv a cartoni animati famosi anche in Italia e, infine, anche eroe di una lunga lista di film d’animazione. Quella in sala durante questa settimana è la trentasettesima pellicola dedicata al famoso gatto blu molto amato dai bambini. Il titolo di questo film è Nobita e la grande avventura in Antartide. Insieme a Nobita, l’amico di sempre, Doraemon va in Antartide dove grazie ad un anello magico scopre ciò che resta di una civiltà perduta, quella di Atlantide. Eppure i due amici devono affrontare una strepitosa avventura per aiutare l’amica Cara.

Doraemon- Nobita e la grande avventura in Antartide è al Cinema Multisala Ciak di Agrigento, orario spettacoli: 18,30 20,30.

La notte prima del giudizio è il prequel diretto da Gerard McMurray di La notte del giudizio del 2013. Il film è un thriller- horror ambientato negli Stati Uniti d’America contemporanei che ha fatto registrare il record di incassi al botteghino nell’ultimo weekend. Il protagonista del film è Dmitri, un giovane afro-americano che a tutti i costi vuole proteggere la sua famiglia dall’orda rabbiosa di civili che si riverserà nelle strade delle cittadine americane per sfogare l’ira, la vendetta e gli istinti più barbari. Per dodici ore tutti i crimini commessi saranno legali e a stabilirlo è stato il governo americano, influenzato da un partito dell’estrema destra che ha proposto di celebrare ogni anno questa giornata per abbassare il tasso di criminalità. Eppure fino a che punto la rabbia può spingere gli uomini? E soprattutto sarà contenuta?

La prima notte del giudizio è al Cinema Concordia di Agrigento, orario spettacoli: 18,30 20,30 22,30.

Ultima modifica: 10 luglio 2018