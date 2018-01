Rissa con coltello: un ferito al centro immigrati

Una rissa che ha rischiato di trasformarsi in un’autentica tragedia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento e quelli della stazione del Villaggio Mosè, intervenuti per riportare la calma all’interno di una comunità d’accoglienza per immigrati minorenni giunti in Italia senza essere accompagnati, hanno, infatti, ritrovato e sequestrato un coltello a serramanico.

L’arma, all’arrivo – veramente provvidenziale – dei carabinieri, è stata gettata sul pavimento. Sarebbe bastato qualche minuto in più e verosimilmente quel coltello a serramanico avrebbe potuto essere utilizzato. Uno dei due migranti, coinvolti, è comunque finito al pronto soccorso dell’ospedale «San Giovanni di Dio». Troppe le ferite e gli ematomi riportati durante lo scontro, ma non dovrebbe essere in gravi condizioni.

Quanto è accaduto nella comunità alloggio di viale Cannatello, ad Agrigento, avrebbe potuto avere conseguenze veramente drammatiche. Ne sono convinti, a causa della presenza del coltello a serramanico, gli stessi carabinieri.

