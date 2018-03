Ripristinato il Consiglio del parco archeologico della Valle dei Templi

PALERMO. L’assessore regionale ai Beni culturali, Vittorio Sgarbi, che resterà in carica fino al prossimo 27 marzo, ha firmato il decreto che “ricostituisce il Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi”. Il decreto non tiene conto del ricorso presentato dal Comune di Agrigento contro alcuni passaggi della disposizione del precedente assessore, il 24 marzo 2017. Il decreto dell’assessore Sgarbi porta la data del 15 marzo 2018 e sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. Dalla data di pubblicazione cesserà l’incarico di commissario ed il Consiglio, nominato lo scorso anno e ricostituito, avrà pieni poteri.

ECCO IL DECRETO DELL’ASSESSORE VITTORIO SGARBI

D.A.-N.-04_Gab-del-15.03.2018

