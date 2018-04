Riprendono i casting per Miss Europe Continental

Riparte l’avventura di miss Europe Continental, sesta edizione del concorso di bellezza ideato da Alberto Cerqua. Gaetano Quagliata è il direttore esecutivo del concorsi in Sicilia. Già si sono svolti alcuni casting e domani, sabato 14 aprile e domenica 15 aprile, dalle 17 alle 21, presso il centro commerciale “Il Casale” di San Cataldo si terranno altre selezioni per le ragazze che intendono partecipare al concorso per diventare Miss Europe Continental 2018. Dopo San Cataldo, i casting si sposteranno a Modica per poi proseguire nelle altre province siciliane. La finale regionale del concorso si terrà a settembre.

Ultima modifica: 13 aprile 2018