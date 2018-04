Riprende oggi il campionato di Eccellenza: ecco gli impegni delle agrigentine

AGRIGENTO. Il campionato di Eccellenza riprende oggi. E quando mancano tre giornate al termine, il torneo si fa sempre più avvincente.

Il Licata, dopo la delusione per l’esclusione dalla coppa Italia nazionale, da parte del Trani affronta l’Alba Alcamo al Ribolla. Il “Dino Liotta” è stato squalificato fino al prossimo 30 giugno, perciò i gialloblù dovranno disputare le gare che restano da qui alla fine del campionato non solo su campo neutro, ma anche a porte chiuse. Danilo Scimonelli, presidente del club gialloblù, ha annunciato che la società presenterà ricorso avverso le decisioni del giudice sportivo.

Il Canicattì sarà impegnato in casa, al Carlotta Bordonaro nel derby contro il Kamarat. I canicattinesi devono vincere per mantenere la quinta posizione, ultimo treno per i playoff. Mentre l’obiettivo dei ragazzi della montagna è quello di salvare la categoria. Nell’ultimo turno disputato, il Kamarat ha pareggiato con l’Atletico Campofranco. Kamarat con 27 punti a meno 4 dalla zona salvezza.

Il Pro Favara in casa proverà a fermare il Cus Palermo.

Ultima modifica: 8 aprile 2018