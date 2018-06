Riolo: Avviato il programma di derattizzazione e disinfestazione della città

AGRIGENTO. L’assessore alla Sanità del Comune di Agrigento Gerlando Riolo rende noto che è in corso un programma di derattizzazione e di disinfestazione che nelle ultime settimane ha già coinvolto diverse zone cittadine ed è già stato predisposto, per i prossimi giorni, un intervento di derattizzazione nelle periferie della Città che interesserà i quartieri di Villaseta, Monserrato, Fontanelle, Cannatello, le frazioni di Montaperto e Giardina Gallotti e proseguirà successivamente in tutto il territorio cittadino. Accanto a questo sarà eseguito, laddove necessario, un intervento di disinfestazione per zecche e blatte, compatibilmente con la disponibilità economica.

Parallelamente prosegue il programma di disinfestazione delle zanzare con interventi larvicidi e adulticidi secondo un calendario già stilato e che interessa tutta la Città.

Inoltre sono stati rifunzionalizzati i bagni pubblici della via Manzoni, zona Stadio lato curva Nord, della piazzetta Taglialavoro (alla fine della scalinata che collega piazza Marconi con via Empedocle) e della via Mendola. E’ in via di definizione il Bando pubblico per l’affidamento e la gestione di tali bagni che verrà pubblicato in tempi brevi. E’ una iniziale risposta ad una problematica reale e che interessa l’Utenza locale e i molti visitatori e Turisti; pur tra le pressanti difficoltà economiche dell’Amministrazione comunale si sta facendo in modo di eliminare i disagi per tutti i possibili fruitori di questo servizio.

